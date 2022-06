UFFICIALE – I convocati dell’Italia Under 19. Nella lista anche Giuseppe Ambrosino

Dal 3 al 7 Giugno ci sarà uno stage a Novarello per l’Italia Under 19 del c.t. Carmine Nunziata, il tutto per arrivare al meglio alla fase a gironi degli Europei che si disputeranno in Slovacchia. Gli azzurrini affronteranno per il gruppo A: la Romania, i padroni di casa della Slovacchia e infine la Francia. Passeranno le prime due, che porterà alle semifinali, passaggio che per l’Italia significherebbe staccare il pass per i prossimi mondiali Under 20. Ecco la lista dei convocati.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Alessandro Circati (Parma), Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Filippo Missori (Roma), Gabriele Mulazzi (Juventus), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Stivanello (Bologna), Riccardo Turicchia (Juventus);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Omar Isaias Delpupo (Cagliari), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Atalanta), Justin Kumi (Sassuolo), Filippo Terracciano (Hellas Verona);

Attaccanti: Leonardo Cerri (Juventus), Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tomamso Baldanzi (Empoli), Tommaso Mancini (L.R. Vicenza), Marco Nasti (Milan), Cristian Volpato (Roma).

Fonte: Figc.it