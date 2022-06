Ufficiale, Bale lascia il Real Madrid: “E’ stato un onore”

Gareth Bale lascia il Real Madrid: è ufficiale. Lo ha annunciato lo stesso calciatore gallese con un tweet. “Ringrazio tutti i miei compagni, quelli del passato e quelli di oggi, i miei allenatori, lo staff e tutti i tifosi che mi hanno supportato. Sono arrivato a Madrid nove anni fa come un giovane che voleva realizzare il sogno di giocare per il Real. Ora posso guardare indietro e dire che questo è diventato realtà. È stata un’esperienza incredibile che non dimenticherò mai. I momenti che abbiamo vissuto insieme rimarranno nella storia del calcio. Voglio anche ringraziare il presidente Florentino Perez, José Angel Sanchez e tutta la società per avermi dato l’opportunità di giocare per questo club”. La chiosa finale: “È stato un onore. Grazie“.