SKY – Napoli-Ostigard, ci sono da limare alcuni dettagli

Il mercato del Napoli, mai come quest’anno è davvero dinamico, come aveva anticipato alcune settimane fa il presidente De Laurentiis. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, il club azzurro ha puntato con decisione sul difensore classe ’99 Leo Ostigard. Il calciatore ha giocato in questi mesi nel Genoa, ma è di proprietà del Brighton. La società partenopea ha offerto 3 milioni + bonus, oltre alla percentuale per la futura rivendita. Ci sono da limare alcuni dettagli tra bonus e le percentuali. Nei prossimi incontri le parti in causa limeranno gli ultimi dettagli e per dare a Spalletti un altro difensore, forte fisicamente e che ha ampi margini di crescita.

La Redazione