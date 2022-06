PRIMAVERA SCUDETTO – A.s. Roma-Inter 1-2 (d.t.s.), i nerazzurri diventano campioni d’Italia

Ieri sera al “Mapei Stadium” si è disputata la finale scudetto del campionato Primavera 1 tra l’A.s. Roma e l’Inter. Nel primo tempo poco da segnalare se non qualche azione in ripartenza dei nerazzurri e le due difese che reggono ai rispettivi attacchi. La gara si sblocca a metà del secondo tempo con l’imperioso stacco di testa di Vicario sugli sviluppi da corner. La squadra di Chivu però ha in Casadei un cecchino e realizza il gol del pareggio anche lui di testa. Si va ai supplementari dove l’Inter sfiora il gol, palo di Iliev, poi il bulgaro segna su azione individuale. Nel secondo tempo supplementare Vicario in mischia coglie la traversa e sfiora il pari per l’A.s. Roma. Al triplice fischio festa per i nerazzurri che, dopo aver rischiato in semifinale con il Cagliari, si porta il tricolore a casa. Per i giallorossi davvero un peccato ed era l’ultima sulla panchina dei capitolini per Alberto De Rossi.

MARCATORI: 70′ Vicario (R), 81′ Casadei (I), 97′ Iliev (I)

ROMA: Mastrantonio, Ndiaye, Vicario, Feratovic (dal 46′ Keramitsis); Missori, Faticanti, Tripi (dal 102′ Cassano), Rocchetti (dall’82’ Oliveras); Volpato (dal 77′ Pagano); Cherubini (dal 46′ Tahirovic), Satriano (dal 65′ Padula). A disp.: Baldi, Del Bello, Morichelli, Persson, Louakima, Pisilli. All. Alberto De Rossi.

INTER: Rovida, Silvestro (dal 106′ Nunziatini), Hoti, Moretti, Carboni; Casadei, Sangalli (dal 79′ Iliev), Fabbian (dal 58′ Grygar); Peschetola (dal 65′ Carboni V.); Abiuso (dal 79′ Owusu), Jurgens (dal 65′ Zuberek). A disp: Basti, Botis, Fontanarosa, Dervishi, Pelamatti All.: Cristian Chivu

ARBITRO: Signor Michele Giordano sez. di Novara

AMMONITI: Peschetola (I), Carboni (I), Feratovic (R), Hoti (I), Keramitsis (R)

La Redazione