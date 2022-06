Prima proposta del Napoli per Deulofeu. La risposta dell’Udinese e l’insidia dalla Spagna

Il Napoli, oltre a Bernardeschi, qui c’è da attendere la risposta del jolly ex Crotone, Fiorentina e Juventus, sull’incontro avuto nelle scorse settimane con l’agente Pastorello, pensa anche a Deulofeu. Non è un mistero che il calciatore argentino, in forza all’Udinese, sia un obiettivo del club azzurro ed è stata formulata la prima offerta. Secondo il Corriere dello Sport sono esattamente 13 milioni, mentre la società friulana ne vorrebbe 25, insomma c’è ancora distanza tra le parti. Da aggiungere che c’è anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone, dove gioca il connazionale Rodrigo De Paul, quindi un concorrente piuttosto agguerrito. In attesa anche di capire Mertens, dove al momento c’è distanza sulla durata del contratto, il Napoli non sta a guardare e pensa alle eventuali mosse future, squadre spagnole permettendo.

La Redazione