Ore 20,45: Italia-Argentina (Formazioni), dubbio Insigne. Tridente pesante per l’albiceleste

Questa sera a Wembley, stadio che vide l’Italia vincere l’Europeo, gli azzurri sfideranno l’Argentina in una finale tutta da gustare. Il c.t. Mancini rischia di non avere Lorenzo Insigne, problema muscolare per l’ex Napoli e futuro giocatore del Toronto. Per il resto Raspadori favorito sul calciatore di Frattamaggiore assieme a Belotti e Bernardeschi. In difesa sarà l’ultima di Chiellini in nazionale. A destra Di Lorenzo e a sinistra Emerson Palmieri, infine a centrocampo Pessina con Jorginho e Barella. Per i sudamericani tridente pesante con Messi, Lautaro Martinez e Di Maria.

Fonte: CdS