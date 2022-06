O. Damiani, ex calciatore: “Tutte le squadre vogliono vincere, non solo lui…”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore di Napoli, Inter e Milan: “De Laurentiis? Tutte le squadre vogliono vincere, non solo lui. Il presidente è un uomo di comunicazione e di certo non può dire che in una città come Napoli si lotti per l’Europa League, ma vincere dipende da tanti fattori differenti. Cosa manca al Napoli? Domanda difficile a cui rispondere. Ovviamente la storia fa la differenza: il Milan e l’Inter hanno vinto di più nell’ultimo secolo… Ciò detto, il Napoli è una squadra che oggi è all’altezza di poter vincere, perché è una società sana e ha un buon allenatore con cui sta costruendo un buon percorso. Con un mercato all’altezza si può certamente fare bene anche l’anno prossimo. Pogba alla Juventus? Non amo i cavalli di ritorno, nonostante Pogba sia un grande campione. Credo sia più importante puntare sui giovani di prospettiva, ma queste sono scelte sulle quali io posso dire ben poco. Gestire una società non è facile e bisogna magari pensare al budget che si ha a disposizione.”

Fonte: 1 Station Radio