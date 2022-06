O. Damiani, ex calciatore: “Kvaratskhelia? Mi fido di Giuntoli. A Napoli potrebbe far bene”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore di Napoli, Inter e Milan: “Kvaratskhelia? Non lo conosco come calciatore, ho visto solo qualche spezzone di partita. Mi fido però di Giuntoli e dei suoi osservatori: l’unico problema può essere quello dell’inserimento perché la nostra realtà è molto tattica, avrà bisogno di tempo. Bernardeschi? Sicuramente è un buon calciatore, ha fatto delle buone partite anche senza una grossa continuità. A Napoli uno come lui potrebbe far bene, è una buona soluzione”.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: 1 Station Radio