Napoli-Koulibaly, AdL si è mosso in prima persona

Il Napoli e i rinnovi, sono un tema che terrà banco nelle prossime settimane o addirittura nei mesi a venire. Tra questi c’è anche Kalidou Koulibaly, anche se il contratto scadrà nel 2023. Secondo calcimercato.it del giornalista Marco Giordano, le ultime novità è che due settimane fa si sarebbe mosso in prima persona il presidente Aurelio De Laurentiis, formulando l’offerta al difensore senegalese. Il club azzurro due settimane fa avrebbe offerto per i prossimi due anni 4,5 milioni a stagione. Alla finestra ci sono: Psg, Barcellona e in Italia la Juventus. Nell’immediato non è previsto l’incontro con l’agente di K2 Fali Ramadani, però la voglia di confermare Koulibaly, per consegnare il leader della difesa a Spalletti c’è, perciò non resta che attendere, senza dimenticare che offerte ufficiali non sono ancora arrivate.

La Redazione