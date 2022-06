Napoli, il rebus portieri potrebbe risolversi la prossima settimana

Sul di un lato del tavolo il rinnovo di Ospina, con il patron azzurro in attesa di risposta, con rumors che lo hanno accostato al Real Madrid e che ora riguardano soprattutto il Messico. Dall’ altro lato, dello stesso tavolo, Un rebus che potrebbe trovare soluzione la prossima settimana, quello dei portieri a Napoli. Lo si legge sul quotidiano Il Mattino., con il patron azzurro in attesa di risposta, con rumors che lo hanno accostato al Real Madrid e che ora riguardano soprattutto il Messico.

anche il rinnovo di Meret che è in scadenza tra un anno. C’è la piena disponibilità di Alex a proseguire con il Napoli, ma con garanzie di maggiore continuità rispetto al passato. In calendario ci sarà un nuovo incontro. Situazione aperta, quindi, anche questa. E proprio perchè “situazioni aperte”, il Napoli

si guarda intorno. Un’idea possibile è quella di Sirigu, svincolato al 30 giugno dopo l’ultima stagione giocata con il Genoa. Potrebbe essere una soluzione ideale come secondo di Meret e potrebbe funzionare al meglio anche con Ospina come altro portiere azzurro. Più complicato il discorso per Gollini, rientrato all’Atalanta dopo la stagione in prestito con il Tottenham, e seguito dalla Fiorentina.