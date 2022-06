Mertens guarda al futuro: preso diploma base allenatore Uefa

Se il prossimo anno sarà ancora a Napoli è tutto da decidere, ma una certezza c’è: il futuro di Dries Mertens potrebbe anche essere in panchina. Questa mattina, infatti, l’attaccante azzurro ha ricevuto in Belgio l’attestato di diploma al corso base di allenatore Uefa, il primo passo obbligato nelle certificazioni per tutti quelli che hanno intenzione di lavorare in panchina. La cerimonia si è svolta questa mattina con il gruppo della nazionale belga al completo. Sono 18 i calciatori o ex calciatori belgi che hanno ricevuto il doploma di base Uefa, tutti consegnati dall’attuale Ct Roberto Martinez. Il corso da allenatore è previsto dalla Federcalcio belga, un programma proposto a tutti i calciatori – soprattutto quelli in età più “avanzata” – della nazionale per cominciare a pensare a quello che avverrà al termine della carriera in campo. Insieme con Mertens hanno guadagnato il diploma anche altre stelle come Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen e Simon Mignolet. Fonte: mattino.it