Mercato azzurro, nomi e cognomi: Ounas interessa al Monza

Tempo di mercato. Nel mirino del Napoli c’è Bernardeschi, ormai è noto. In squadra, al momento, tre esterni: Politano e Lozano e il neoacquisto Kvaratskhelia. Da verificare se il club azzurro deciderà di inserire, o ad un acquisto conseguirà una cessione: uno tra Lozano e Politano. Monitorati dal Napoli anche Deulofeu e Barak. Capitolo apertissimo quello dei rinnovi: Mertens in scadenza, Koulibaly e Fabian Ruiz nel 2023. Tutte trattative in divenire. Il presidente De Laurentiis attende la loro risposta, tre situazioni aperte a tutte le soluzioni. In difesa quello di Koulibaly è l’ultimo dubbio ancora rimasto: Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui resteranno in azzurro, Juan Jesus è stato riscattato e in rosa si è aggiunto il terzino sinistro Olivera, preso dal Getafe. A centrocampo due punti fermi sono Lobotka che resta a Napoli e Anguissa, riscattato dal Fulham. Zielinski ha espresso la sua voglia di proseguire l’avventura con il Napoli, al momento non sono arrivate per lui offerte al club azzurro. In attacco Osimhen è il gioiello: solo ua maxi offerta (la valutazione è intorno ai 100 milioni) potrebbe aprire eventuali trattative con il Napoli. L’algerino Ounas potrebbe finire nel mirino della neopromossa Monza.

Il Mattino