Mancini: “Ripescaggio? E’ già successo. Noi saremmo pronti”

Roberto Mancini, tecnico della Nazionale, che in questi minuti sta giocando la “Finalissima” contro l’Argentina, ha parlato, prima della gara ai microfoni di Rai Sport, in merito al possibile ripescaggio dell’Italia per i Mondiali in Qatar. “Ho letto quanto si è scritto… Nel calcio è già successo altre volte. Se dovesse accadere ci siamo, pronti. La regola dice che la FIFA autonomamente può decidere sul ripescaggio: nel caso avremmo la squadra per andare”.