Mancini promette coraggio: “Inseriremo diversi giovani”

La delusione per il mancato approdo al Mondiale c’è ancora tutta. Soprattutto nella gente, il ct azzurro,promette coraggio per l’Italia che verrà.– le parole del ct dell’Italia -. Per ricostruire occorre continuare a scegliere i giocatori sempre con una logica, poi da parte mia servirà coraggio, perché ci saranno tanti giovani», dice.. «È un grande piacere essere a Wembley. A luglio eravamo qui a festeggiare e sicuramente c’è un po’ di emozione. È bello giocare questa partita, Italia-Argentina del resto è una classica del calcio mondiale e sarà una grande sfida. Possiamo dare spettacolo anche se con qualche defezione. Dispiace non avere Chiesa, Immobile, Berardi e Verratti. Ma anche così siamo forti, così come lo è l’Argentina».«Dipende, siamo in 21 dell’Europeo ma se possibile sì. In attacco, ad esempio, non abbiamo grosse soluzioni alternative». Mancini ha parlato anche di Maradona. «Io ho avuto la fortuna di giocarci tanti anni contro ed è stato un grande onore per noi italiani e per i napoletani in particolare. Sarà molto emozionante, che Diego non sia qui con noi è un grande dispiacere e sarà bello ricordarlo domani».