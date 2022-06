Koulibaly ha comunicato la sua decisione al Napoli. De Laurentiis troverà la soluzione

Kalidou Koulibaly ha comunicato al Napoli la sua scelta: vuole lasciare l’azzurro questa estate e trasferirsi altrove, con il Barcellona prima opzione. Il quotidiano che accelera sulla trattativa che porterebbe Kalidou in Spagna in questo mercato; secondo quanto riportato, alle parole di Aurelio De Laurentiis Kalidou avrebbe risposto in modo chiaro, comunicando la sua intenzione di cambiare aria quest’anno. Chelsea, Tottenham e Juventus sarebbero gli altri club interessati, ma per Koulibaly la prima scelta resta quella catalana. Il club blaugrana non ha ancora avanzato alcuna offerta al Napoli – non potrebbe, impegnato com’è sul fronte uscite e sulla questione Lewandowski da sistemare – ma avrebbe il sì del calciatore in pugno e sa che con 30-35 milioni può convincere De Laurentiis a lasciarlo partire

Fonte: ilmattino.it