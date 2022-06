Incontro ADL Ramadani, ma i club esteri restano sornioni

Ramadani, il manager di KK, attende di incontrare nei prossimi giorni il presidente per trovare insieme con lui – testuali parole – la soluzione migliore per il calciatore e per il club. Il signor Fali, tra l’altro, ha anche spiegato chiaramente che per il momento non sono arrivate offerte per Koulibaly, ma dietro le quinte restano sornioni il Barça ( che ha comunque il veto sugli acquisti), il Chelsea e il Psg. Il Napoli, di contro, ha definito in 40 milioni di euro la valutazione di partenza del suo (nuovo) capitano, e sebbene la voglia di DeLa collimi con quella di Spalletti, uno che s’è già incatenato un anno fa per trattenere Kalidou, va da sé che la posizione contrattuale del giocatore apra il fronte anche a una terza strada: se non rinnoverà e se non arriverà un’offerta ritenuta congrua e soddisfacente per tutte le parti in causa, infatti, potrebbe restare a scadenza per un’altra stagione. L’ultima: un Insigne-bis, insomma. Una specie di maledizione del capitano. Troppo presto, comunque, per dire cosa accadrà: meglio aspettare e fare spallucce. Anzi, un occhiolino.

Fonte: CdS