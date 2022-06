Il futuro di Zanoli e le parole del classe 2000 su Spalletti

Fosse per Alex Zanoli, il futuro sarebbe ancora alle pendici del Vesuvio. Qui il classe 2000 ha debuttato in Serie A (a settembre), in Europa League (a novembre) ed è stato titolare a lungo complice l’infortunio proprio di Di Lorenzo, con 13 presenze complessive tra i grandi.

«Vorrei restare, il mio obiettivo è rimanere a Napoli. Spalletti mi ha insegnato tanto, su come si sta in campo e su come ci si comporta fuori. Il mister mi ha stimato e dato fiducia fin dai primi giorni del ritiro».



Nicolato ha convocato 26 azzurrini a inizio ritiro, ma ieri ha lavorato a ranghi ancora ridotti. I calciatori del Monza sono in permesso per la festa promozione, mentre Esposito, Ricci e Cancellieri sono stati pre-allertati dalla Nazionale maggiore e soltanto stasera potrebbero, eventualmente, mettersi a disposizione dell’Under 21.

Fonte: CdS