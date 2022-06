I like? 100mila in pochi minuti per l’occhiolino di Kalidou

Kalidou strizza l’occhio al mondo. Al mondo dei social, innanzitutto, con una foto in primissimo piano apparsa sul suo profilo Instagram qualche ora dopo le dichiarazioni di De Laurentiis in merito al suo futuro: «Voglio molto bene a Koulibaly e Mertens».

Sì, perché il discorso riguardava anche Dries. «Sono due calciatori che rispetto, ma dipenderà soltanto da loro se la vile moneta è l’unica cosa che li può appagare o se possano considerare un privilegio vivere a Napoli, in un contesto unico e in una situazione anche filosoficamente diversa. Altrimenti è un problema che non mi riguarda più», disse il presidente lunedì. E il capitano, perché ora è così che bisogna abituarsi a chiamarlo, tira fuori un occhiolino da cinema un po’ criptico senza frasi a coté, aperto a ogni tipo di valutazione ma di certo basato su una serenità di fondo che dell’uomo è un tratto dominante.

La reazione dei follower, ovviamente, è stata immediata: quasi centodiecimila like – compresi quelli di Ospina, Osimhen, Lobotka, Meret, Petagna, Elmas, Ghoulam, Lozano, Anguissa e Di Lorenzo – e quasi tremila commenti fino al pomeriggio di ieri. Commenti che però sarebbe più corretto definire appelli: «Resta», lo slogan più gettonato. Una sorta di petizione popolare indirizzata al cuore. La sua posizione, del resto, è in bilico: il contratto con il Napoli scadrà nel 2023, per il momento ha rifiutato il rinnovo quinquennale a cifre nettamente inferiori all’ingaggio attuale e il suo manager, Fali Ramadani, attende di incontrare il presidente per trovare un punto d’incontro. Anche perché, sullo sfondo, Barça, Chelsea e Psg emulano Kalidou: e gli strizzano l’occhio.

Fonte: CdS