Gattuso verso il Valencia: a Singapore per incontrare la proprietà

L’ultima esperienza in panchina per Gennaro Gattuso è stata da allenatore del Napoli, dal 2019 al 2021. Alla sua prima stagione subentrò al suo ex allenatore, Ancelotti. Dopo un anno di box, ha l’occasione di tornare in panchina. Confermate le indiscrezioni di TMW, e riportate da gianlucadimarzio.com, procede spedita la trattativa con il Valencia. Infatti, l’ex allenatore del Napoli è a Singapore per incontrare la proprietà. Colloqui che continuano grazie all’intermediazione di Jorge Mendes che ha ottimi rapporti con il club spagnolo.