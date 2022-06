Frustalupi ha ricostruito il Napoli Primavera: così l’ha salvato

Ha accettato di reinventarsi e provare una nuova avventura Nicolò Frustalupi, accettando l’offerta di diventare l’allenatore del Napoli Primavera, fresco di promozione in Serie A con la categoria da mantenere e sfruttare al meglio i giovani a disposizione: l’unica volto nuovo è stato Coli Saco dal Milan, grande protagonista insieme a Giuseppe Ambrosino, capocannoniere degli azzurri e della competizione con 19 gol, più 1 nei play-out. La società gli aveva chiesto la salvezza e lui l’ha ottenuta con un 3-4-2-1 che ha dato solidità alla squadra, ancora acerba e immatura: alcuni scivoloni di fine campionato si potevano evitare per una salvezza più tranquilla e non all’ultimo respiro. Una squadra giovane: molti sono 2004 che hanno ottenuto la promozione in Serie A o non avevano trovato spazio e che Frustalupi ha deciso di gettare nella mischia senza paura.

Fonte: gianlucadimarzio.com