FINALISSIMA 2022 – Italia-Argentina 0-3, azzurri umiliati da Messi e compagni

Questa sera a Wembley si è giocata la finalissima tra l’Italia, campione d’Europa e l’Argentina che vinse un anno fa la Copa America. Gli azzurri partono corti e stretti tra i reparti, ci prova con Raspadori, blocca Martinez. L’albiceleste ci prova con le ripartenze, attenta la difesa italiana. La partita la sbloccano i sudamericani con Messi che supera Di Lorenzo mette in mezzo e Lautaro Martinez segna a porta vuota. Il raddoppio arriva con la palla recuperata dal calciatore dell’Inter, assist per Di Maria che con un pallonetto scavalca Donnarumma. L‘Italia è alle corde e rischia più volte la goleada. Il portiere del Milan si supera su Di Maria e su Messi. La partita non ha più storia, gli azzurri non riescono a superare la metà campo e nel recupero subiscono la rete di Dybala. Per l’Italia e il c.t. Mancini tanti segnali preoccupanti e sabato ci sarà l’esordio in Nations League contro la Germania a Bologna.

ITALIA-ARGENTINA 0-3