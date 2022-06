Fedele: “Rimango convinto che De Laurentiis, tra due o tre mesi, cederà il Napoli”

Enrico Fedele, dirigente, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live, soffermandosi in particolare su quello che, secondo lui, sarà il futuro del Napoli. “Nessuno impone a De Laurentiis di fare degli sforzi per vincere lo scudetto, ma è obbligato a rispettare la gente, è obbligato! Non deve fare programmi elettorali e se dice che con questi giocatori si vince lo scudetto, ci offende. Il Napoli vale massimo 500/600 milioni, non so sommati alla Filmauro e al Bari come si fa ad arrivare a 2 miliardi. De Laurentiis è una persona talmente intelligente che alcune volte sfugge alla razionalità. Rimango convinto che De Laurentiis, tra due o tre mesi, cederà il Napoli perché il prodotto si vende quando è in massima efficienza”.