E. Schioppo (dif. Pomigliano femm.): “Se il club vuole, il mio futuro sarà sempre granata”

Per 13 anni ha vestito la maglia del Napoli femminile Carpisa, mentre da due il Pomigliano del presidente Pipola. Si tratta di Emanuela Schioppo che ieri nel corso di un’esclusiva su Instagram di “Si Gonfia la rete” intervistata da alcune giornaliste parla del suo futuro e del movimento femminile. “Siamo molto felici della salvezza, è stato un lungo percorso. e la società vuole, il mio futuro sarà granata! Come ogni anno il presidente siederà al tavolo con il direttore, cercheranno di costruire una squadra all’altezza. L’anno prossimo saremo professioniste, dunque serviranno anche calciatrici d’esperienza, di persone che vogliono sposare questo progetto e cercare di crescere insieme. La conquista del professionismo è la giusta ricompensa per tutti i sacrifici fatti fin ora. Sicuramente avrà i suoi pro e i suoi contro, ma ad oggi una ragazzina in giovane età potrà pensare di fare la calciatrice a tutti gli effetti come un lavoro. Personalmente, nel mio piccolo, ho raggiunto tanti traguardi. Spero di dare ancora tanto al calcio, soprattutto alle giovani che si avvicinano a questo sport. Il mio auspicio è che il calcio possa sempre crescere e che si possano dare i giusti riconoscimenti: dietro ogni calciatrice ci sono tanti sacrifici”.

La Redazione