Dalla Spagna, Koulibaly ha chiesto la cessione: priorità Barcellona

Sulle colonne di Sport, quotidiano spagnolo molto vicino al Barcellona, arriva la notizia su Koulibaly, che avrebbe riferito al Napoli la sua volontà di essere ceduto. Molti i club interessati al giocatore senegalese, tra cui Chelsea e Juventus, ma la priorità per Koulibaly è il Barcellona. Tuttavia, i blaugrana non possono muoversi sul mercato per i problemi economici che li accompagno dal periodo post lockdown. La richiesta del Napoli oscilla tra i 30-35 milioni per sedersi al tavolo delle trattative e valutare la cessione di Koulibaly.

Fonte: Il Mattino