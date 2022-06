CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Koulibaly e Ospina? Le percentuali di permanenza a Napoli”

Nel corso di Canale 8, durante il programma “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “In questo momento sul mercato del Napoli c’è da dire che sono tante le voci e molte sono legate alla questione dei rinnovi. Koulibaly? Per me ha un 60/70% di possibilità di restare in maglia azzurra, anche se fino alla scadenza del contratto. Su Ospina sono meno ottimista, credo un 30% che rinnovi e quindi con Meret titolare e Sirigu come vice. Su Bernardeschi e Deulofeu penso che il club debba confermare e Politano e avere uno dei due, per avere il classico gioco delle coppie competitive per lottare per il vertice. Infine Ostigard del Genoa come quarto sarebbe l’ideale per completare il reparto arretrato al meglio”.

La Redazione