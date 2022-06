Antonelli: “Napoli, piazza ideale per Deulofeu, Senesi non arriverà”

Stefano Antonelli, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di “Si gonfia la rete” su Radio Marte. Ha parlato anche di Deulofeu, nel mirino del Napoli.

“Udogie è il giocatore del momento, insieme a qualche altro. L’Udinese, però, non è quella società che ha bisogno di vendere senza aver valorizzato il giocatore, ma su talenti come Udogie è difficile fare previsioni. Deulofeu è maturato in maniera clamorosa, la sua carriera è sempre contraddistinta da un grande talento abbinato alla poca continuità ma ora ha fatto il salto di qualità. Il Napoli è il club ideale per lui, può finire solo nei grandi club. La storia del Napoli si lega moltissimo al suo carattere, non tutti possono giocare a Napoli. La pressione di Napoli è vera e quotidiana, quindi, serve un grande carattere per giocare qui. Senesi difficilmente vestirà la maglia del Napoli. Credo che si troverà l’equilibrio con Koulibaly, ed andrà via a zero il prossimo anno. Senesi non lo prendi in prestito con diritto di riscatto. Aldilà dei modi, credo, che il disegno del Napoli lo ha rappresentato De Laurentiis. Il ridimensionamento dei costi lo stanno facendo tutti, il Napoli ha in ballo Osimhen; Koulibaly e Zielinski e da qui passa tanto per il Napoli sia come cartellino che come ingaggio. Igor è cresciuto tanto, però la Fiorentina ha un presidente solidissimo. I viola potrebbero perdere Milenkovic, e quindi, difficilmente si libereranno di Igor”.