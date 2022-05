UFFICIALE – Sorteggiati a Nyon i gironi per Under 17 e 19 in vista degli Europei

Questa mattina a Nyon sono stati effettuati i sorteggi in vista degli Europei delle compagini Under 17 e 19. La compagine del c.t. Bernardo Corradi giocherà in Italia dal 4 al 10 Ottobre ed è nel gruppo 4 con Francia, Islanda e Svizzera. L’Under 19 dov’è tra i convocati anche il classe 2003 del Napoli Giuseppe Ambrosino giocherà contro Ungheria, Galles e Serbia e sarà in Ungheria dal 5 all’11 Ottobre gruppo 3.

Prima Fase Campionato Europeo Under 19 Femminile 2022/23

Lega A

Gruppo 3: ITALIA, Ungheria, Galles, Serbia (In Ungheria dal 5 all’11 ottobre 2022)

5 ottobre: ITALIA-Serbia

8 ottobre: ITALIA-Galles

11 ottobre: ITALIA-Ungheria

Prima Fase Campionato Europeo Under 17 Femminile 2022/2023

Lega A

Gruppo 4: Francia, Islanda, ITALIA, Svizzera (In Italia dal 4 al 10 ottobre 2022)

4 ottobre: ITALIA-Islanda

7 ottobre: ITALIA-Francia

10 ottobre: ITALIA-Svizzera