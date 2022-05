UFFICIALE – Andressa Alves Da Silva rinnova con l’A.s. Roma

L’AS Roma è lieta di annunciare che Andressa Alves da Silva ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2023.

Andressa, arrivata alla Roma nell’estate del 2019, è stata nominata miglior centrocampista della Serie A nella stagione appena conclusa.

La brasiliana ha raccolto finora 63 presenze in maglia giallorossa realizzando 23 gol e fornendo 25 assist, dato in cui è la miglior calciatrice all time della Roma.

Ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo disputate la scorsa estate, nelle quali ha raggiunto le 100 presenze con la Nazionale brasiliana, nel match giocato contro il Canada.

“Sono molto felice di giocare un’altra stagione con la Roma, un club che in questi anni ho imparato ad amare e che ha una tifoseria calorosissima”, ha commentato Andressa.

“Farò sempre del mio meglio per onorare questa maglia, i tifosi possono esserne sicuri. Abbiamo altri grandi traguardi da raggiungere, in Italia e in Europa, non vedo l’ora di lottare e gioire un’altra stagione insieme a tutti voi”.

Fonte: asroma.com