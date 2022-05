Tra il caos delle porte girevoli, Gollini verso la Fiorentina

Le porte girevoli, il walzer degli estremi, chiamatelo come volete, mai come quest’ anno coinvolgerà parecchie squadre. Uno dei nomi caldi è quello di Gollini, di rientro all’ Atalanta dopo l’avventura al Tottenham. Il giocatore è stato accostato anche al Napoli che, si sa, deve risolvere al più presto i dubbi relativi ai suoi pali, In questo caso, però, sembra che a vincere sarà l’asse di mercato che si è creato tra Atalanta e Fiorentina e che potrebbe portare a uno scambio tra Gollini, appunto, e Kouamé, di rientro dal prestito all’Anderlecht. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nuovo direttore sportivo della Dea, D’Amico dovrà fare i conti con questa possibilità che potrebbe accontentare i due club.