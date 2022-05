TENNIS – Martina Trevisan nella storia del Roland Garros

La favola di Martina Trevisan al Roland Garros non si ferma. La tennista di Firenze questa mattina ha sconfitto dopo oltre 2 ore la canadese Leylah Fernandez con il punteggio di 6-2; 6-7; 6-3. L’atleta azzurra poteva vincere già dopo il secondo set, ma sul 5-4 e servizio non ha sfruttando il match point. Per fortuna non si abbatte e vince al terzo. Ora in semifinale Martina Trevisan affronterà Coco Gauff che ha sconfitto la Stephens per 7-5; 6-2. Nell’ultimo precedente vinse l’azzurra nel 2020, premessa beneaugurante per la toscana insomma.

La Redazione