Statistiche: 4 italiane nella top 20 dei 5 campionati europei, per goal su tiri realizzati

STATISTICHE – Archiviata la stagione 2021/22, quali sono state le squadre che hanno registrato la miglior percentuale di gol in base al numero di tiri in porta realizzati? Il portale specializzato in statistiche e non solo ha svolto questo studio. La Lazio è sul podio tra i club dei top-5 campionati europei, mentre nelle prime 20 posizioni. Il Napoli è al 17° posto, ha trasformato in gol il 9.7% dei tiri in porta tentati.

Al primo posto c’è il Borussia Dortmund, seguito da Bayer Leverkusen, Lazio, Lipsia, PSG, Tottenham, Rennes, Verona, Leicester, Monaco, Bayern Monaco, Manchester City, Villarreal, Chelsea, Atletico Madrid, West Ham, Napoli, Real Madrid, Liverpool, Inter.

