Kalidou Koulibaly ha un contratto fino al 2023: per lui non sono arrivate offerte importanti al momento, come riferito dalla redazione di Sky Sport. La trattativa per il rinnovo è in corso e il difensore – che potrebbe diventare il capitano del futuro e che senza proposte concrete potrebbe anche restare a scadenza – è valutato dal Napoli almeno 40 milioni di euro.