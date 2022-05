Se Berna tentennerà, il patron punterà dritto su Deulofeu

Bernardeschi, senza pericolo di smentite, è trattato da De Laurentiis in persona, ma se l’ormai ex bianconero dovesse prendersi troppo tempo, a Castelvolturno già si valutano le alternative. Il patron del Napoli, nel caso, punterebbe tutto su Gerard Deulofeu. In questa circostanza, come riporta Sportmediaset, ci sarebbe la difficoltà, storica, di trattare con i Pozzo, una bottega sempre molto dispendiosa…Il cartellino dello spagnolo è valutato almeno 15 milioni di euro. Per questo, prima di iniziare a trattare con il giocatore, bisognerà trovare un punti di incontro con il club friulano.