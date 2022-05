Schwoch: “A 3 milioni l’anno non puoi tenere uno dei migliori centrali al mondo”

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Il presidente De Laurentiis ha detto un concetto giusto con un esempio sbagliato, se Koulibaly guadagna 6 milioni e tu ne offri 3 sapendo che altre squadre ne offrono 9 non si può parlare di vile denaro. Non va dimenticato che per i calciatori questo è un lavoro, hanno modi di vivere diversi dal comune e spese da affrontare. Sono convinto che Koulibaly, se si trattasse di diminuire di 1/2 milioni l’ingaggio rimarrebbe. Se tu riduci gli ingaggi non puoi fare una squadra top, a 3 milioni l’anno non puoi tenere uno dei migliori centrali al mondo”.