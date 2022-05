Salernitana, torna di moda il nome di un napoletano per la difesa

Ieri no, domani forse si. Appunto, forse. Ma intanto la certezza è che il ds Sabatini è tornato immediatamente alla carica per Armando Izzo, il difensore del Torino potrebbe infatti essere il rinforzo di spessore per il reparto difensivo della Salernitana della stagione 2022-23. Le parti hanno già intavolato la trattativa da qualche giorno, restano però ancora da superare alcuni scogli: con il club del presidente Cairo si proverà a ragionare, tra le varie ipotesi, anche a un’operazione più ampia (vedi l’inserimento di Verdi), con il calciatore campano invece bisognerà trovare l’accordo non tanto sulla durata contratto (tre anni) quanto sull’ingaggio (necessario un piccolo passo indietro da parte di Izzo). Intanto Sabatini sta lavorando anche su più fronti, alcuni di questi portano a Cagliari (piace Ceppitelli).