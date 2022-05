Ruiz: nessuna offerta da registrare, Koulibaly per una soluzione. Mertens vuole il biennale

CALCIOMERCATO – Anche Fabian Ruiz piace al Real e all’Atletico, ma lui ha ancora un altro anno di contratto; nessuna offerta da registrare, al momento, e ciò significa che se non arriverà una proposta appetibile per tutti; e se alla fine non cambierà idea sul prolungamento, potrebbe trascorrere l’ultima stagione in scadenza.

Un po’ quello che potrebbe accadere con Koulibaly, altro uomo in scadenza 2023: Ramadani ha chiarito che non ci sono offerte, dichiarando poi di essere «in attesa d’incontrare De Laurentiis per definire la migliore soluzione per Kalidou e il club». Il Barça, il Psg e il Chelsea sono ipotesi sullo sfondo; anche lui, in assenza di rinnovo o di un’offerta ritenuta congrua e cioè quantomeno vicina ai 40 milioni di valutazione iniziale, potrebbe restare a scadenza. Tutto tace anche sul fronte Mertens; il Napoli offre un contratto annuale con ingaggio compreso tra 1,2 e 1,5 milioni, mentre lui punta a un biennale. Alternative? Lo corteggiano in Brasile, in Qatar e a Dubai. Bloccato anche il rinnovo di Meret.

Fonte: CdS