PRIMAVERA FEMMINILE – Vittorie di misura per l’A.s. Roma e la Juventus

Il calcio femminile, in attesa degli Europei in Inghilterra che inizieranno a Luglio, deve ancora decidere le ultime compagini che saliranno in B e poi lo scudetto Primavera. La favorita A.s. Roma batte di misura l’Hellas Verona, stesso discorso vale per la Juventus, Milan e l’Inter. Le bianconere battono il San Marino Academy, dopo una partita molto equilibrata. Ecco il resto dei risultati.

Hellas Verona-A.s. Roma 1-2

Inter-Fiorentina 2-1

San Marino Academy-Juventus 0-1

Sassuolo-A.c. Milan 0-1

Fonte: figc.it