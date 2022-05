Piace, ok, ma per Fabian non c’è nessuna vera offerta

Rinnovo in stand by per Fabian Ruiz, lo ha affermato, ieri in conferenza, il presidente De Laurentiis. Attende una risposta ed i procuratore del centrocampista spagnolo gli hanno detto che si faranno sentire tra 15 giorni. Fatto sta che, nonostante big, soprattutto spagnole, si dicano interessate a lui, offerte e richieste ufficiali e concrete, pare non ce ne siano. Scrive il Corriere dello Sport:

“Anche Fabian piace al Real e all’Atletico, ma lui ha ancora un altro anno di contratto: nessuna offerta da registrare, al momento, e ciò significa che se non arriverà una proposta appetibile per tutti e se alla fine non cambierà idea sul prolungamento, potrebbe trascorrere l’ultima stagione in scadenza”.