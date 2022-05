Ospina e il Napoli, la verità sul forte interesse del Real Madrid

In casa Napoli c’è il tema dei rinnovi che tiene banco e tra gli interessati c’è sicuramente il portiere David Ospina. L’estremo difensore ora è in Nazionale e come ha detto ieri De Laurentiis non ha ricevuto risposta inerente la proposta sul rinnovo. Ospina al momento ha avuto solo una proposta ricca e vantaggiosa dal Real Madrid, però è tutto da confermare. Senza contare che il club di Florentino Perez, dopo la Champions League vinta, ha rallentato la trattativa. Per il portiere colombiano, impegnato domenica in amichevole contro l’Arabia Saudita, come riporta il Corriere dello Sport, c’è una proposta dal Messico. Lui però vuole restare in Europa, sarà a tinte azzurre, oppure andrà da Re Carlo?

La Redazione