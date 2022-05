Ospina attende il Real? La Champions ha rallentato gli affari, ha ricevuto un’offerta dal Messico

OSPINA – E allora, tutto fermo. Apparentemente fermo e bisognoso di un pizzico di ordine a cominciare dalla questione del portiere. David il colombiano, in scadenza il 30 giugno e di recente immortalato dai flash dei fotografi colombiani al concerto del duo portoricano reggaeton, Wisin y Yandel, insieme con l’ex azzurro Zuniga e l’ex milanista Yepes (con rispettive signore). La Colombia giocherà in amichevole domenica con l’Arabia Saudita, in trasferta, ma al di là di tutto l’idea dominante è che Ospina abbia atteso la fine degli impegni di un’altra squadra: il Real Madrid di Ancelotti, l’unico club che attraverso Carletto ha dimostrato interesse concreto e offerto prospettive prestigiose. Tutte da confermare, però: la Champions ha rallentato gli affari. Oltre al Napoli e all’idea Real, infatti, David ha ricevuto una proposta in Messico, ma la sua idea è proseguire in Europa.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: CdS