Napoli-Mertens, arriva la proposta e la replica del belga sul rinnovo

Uno dei temi che terrà banco ancora per molto è certamente il rinnovo di Mertens. Il belga è in vacanza in patria con la compagna Kate e il piccolo Ciro Romeo e al momento non è in programma nessun incontro. Secondo il Corriere dello Sport il club azzurro offrirebbe al giocatore un contratto annuale e un ingaggio da 1,2/1,5 milione. Mertens invece chiede un biennale, anche se alle stesse cifre proposte dalla società partenopea. Ci sarà da attendere l’evolversi della vicenda, ma nel frattempo si aggiungono anche alla Lazio e i club brasiliani, anche le proposte dal Qatar.

La Redazione