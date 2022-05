Mertens/Koulibaly: “Il sentimento diverso dalla ragione”, parola di Patron!

Il ritiro e il mercato. E in mezzo la squadra, certo, la capitale del pianeta azzurro che ora dovrà adeguarsi alle nuove linea guida: l’abbattimento del monte-ingaggi.

«Lo scudetto l’ha vinto il Milan che ha 40 milioni d’ingaggi in meno rispetto a noi: questo vuol dire che dobbiamo rimetterci sui binari giusti, di sempre, anche in virtù di ciò che è accaduto negli ultimi tre anni. Non si tratta di ridimensionamento»,

spiega il presidente. E in copertina vanno inevitabilmente le questioni relative a Mertens, in scadenza il 30 giugno, e Koulibaly, titolare di un contratto fino al 2023 ma anche destinatario di una proposta di rinnovo quinquennale a cifre nettamente inferiori rispetto agli oltre 6 milioni del suo attuale stipendio. «Ci si affida molto spesso al sentimento piuttosto che alla ragione: ci sono le famiglie, gli agenti e i calciatori, e quindi interessi molto spesso non gestibili dalla società, a meno che la società non voglia dissanguarsi. De Laurentiis vuole vincere lo scudetto, ma ci sono delle regole. Abbiamo giocatori straordinari, ma poi ci sono calciatori che diventano condizionanti per lo spogliatoio se non giocano. Bisogna avere il coraggio di rischiare: nel calcio sembra che tutti abbiano paura di perdere qualcosa».

Fonte: CdS