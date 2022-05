Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Per contestare non c’è bisogno di offendere. Per questo dico che condivido né la comunicazione di De Laurentiis né la gestione tecnica. Ogni volta che parla sembra che gli altri debbano riconoscergli chissà che cosa ma a me sembra che in tanti anni non ha vinto niente”.