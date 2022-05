Lozano resta almeno un altro anno, salvo offerte pazze ed irrinunciabili

LOZANO – A meno di offerte pazze e quindi irrinunciabili, Hirving Lozano non lascerà Napoli quest’estate; l’esterno azzurro resterà in Serie A e in Italia anche per tutta la prossima stagione. Da un lato c’è la voglia di recuperare al meglio dopo l’infortunio alla spalla e l’intervento di qualche settimana fa, dall’altro la volontà del club che vedrà partecipare il Chucky al prossimo Mondiale in Qatar, una occasione in più per rilanciarsi agli occhi del mondo.

Era stato proprio il Mondiale del 2018 ad accendere i riflettori di Ancelotti – e quindi dopo anche quelli del Napoli – su Lozano, arrivato in Italia un anno più tardi. Dopo tre stagioni in azzurro, l’esterno non ha convinto tutti ma ripartirà da titolare nelle idee di Spalletti: senza Insigne, infatti, per la prima volta il messicano giocherà a sinistra in attacco, tornando alla posizione in cui aveva saputo esprimersi al meglio in Olanda con il Psv.