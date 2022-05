Juventus, Milan, Napoli, ma Arnautovic sceglie di restare a Bologna

E’ un giocatore che piace ed ha mercato, Marko Arnautovic. Su di lui, inevitabili, rumors di mercato. La sua stagione non sembra essere passata inosservata ed ha catturato gli occhi delle cosiddette grandi. L’attaccante austriaco del Bologna, però, sembra abbia già deciso. Al momento il “salto” pare non interessargli e non fa una piega dinanzi all’ interesse di Juventus, Napoli e Milan. Dal suo entourage, infatti, fanno sapere che non ha alcun desiderio di lasciare Bologna ed intenzionato a onorare il contratto quadriennale che lo lega al club felsineo. La società, dal canto suo, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, è pronta a rinunciare ad un bel po’ di soldi pur di non privarsi del giocatore.