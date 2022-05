Il nodo portiere resta tale: futuro nebuloso per Ospina/Meret

Barak, Deulofeu, Bernardeschi…operazioni (probabili) in entrata, o almeno, nomi di cui si parla. Ma tra le priorità, in entrata, sempre, c’è quella di risolvere al più presto il nodo portiere. Anzi, portieri. Perché il futuro di Ospina non sembra legato al Napoli, mentre quello di Meret è ancora avvolto nella nebbia. Il portiere italiano resterebbe a Napoli ben volentieri, ma come ha fatto notare il suo agente Pastorello nell’ultimo incontro con il club azzurro, vorrebbe avere maggiori garanzie tecniche, ovvero: vorrebbe la certezza di una maglia da titolare. Il Napoli e Spalletti ancora non si sono espressi sull’argomento, e per adesso anche l’uscita di Meret è nel freezer. Come vice, invece, quello di Sirigu resta il nome più caldo, anche se il portiere campione d’Europa (come Meret) si sta guardando attorno per cercare alternative.

Il Mattino