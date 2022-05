Gazzetta – Mertens-De Laurentiis? Se divorzio sarà, le colpe saranno da entrambe le parti

Oggi La Gazzetta dello Sport analizza le parole di De Laurentiis ieri in conferenza stampa in merito al rinnovo di Mertens. “Giusto che un club non voglia fare follie ma alcune cose non tornano. Il presidente poteva legittimamente ritenere chiusa l’esperienza sia con Ospina che soprattutto con Mertens. Ma allora perché col portiere aspettare tutto questo tempo per poi prospettare solo ora al colombiano la possibilità di restare e ancora non è chiaro se con un ingaggio diminuito? E al tempo stesso perché andare a casa di Mertens a fine aprile, volendo dare un segnale chiaro alla piazza in un momento di difficoltà della squadra, e oggi parlare solo di “vil denaro”? Se divorzio sarà, le colpe saranno da entrambe le parti. Ed è inutile nascondersi dietro un dito: il calcio è smosso dai soldi, e il discorso vale per tutti. La passione la mettono i tifosi che sempre più spesso si sentono presi in giro. La sostenibilità economica è un diritto, e anche un dovere, del club e del suo proprietario”.