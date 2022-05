E’ un ex azzurro che da mesi è richiesto da Sarri. Spunta anche la Juve

In Serie A potrebbero rientrare gli oriundi Emerson e Jorginho. Sarri da mesi ha chiesto a Lotito uno sforzo per l’esterno sinistro, indicando l’italo-brasiliano allenato al Chelsea, nell’ultima stagione in prestito al Lione. L’ingaggio è elevato e il club francese non esclude di esercitare il riscatto. Il play azzurro, 30 anni e contratto in scadenza nel 2023, rappresenta un affare. Nelle ultime settimane con Tuchel ha perso il posto. Dovrebbe lasciare il Chelsea. Serve un ingaggio da cinque o sei milioni, ma i benefici fiscali del Decreto Crescita lo favoriscono. Se n’è parlato per la Juve. Sarebbe perfetto per Allegri, attratto (come ai tempi del Milan) dai due medianoni abolendo la figura del regista. Ieri Jorginho è stato indicato come un possibile nuovo regista per Mourinho, ma non sono arrivate conferme sull’eventuale interesse della Roma. Fonte: CdS