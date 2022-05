Diritti tv serie A per 5 anni: l’Arabia offre 270 milioni

Il calcio in TV è in crisi, proprio ieri si parlava di un calo degli ascolti del 30%. Stamattina su Milano Finanza si legge di un’offerta per i diritti tv della Serie A proveniente dall’Arabia: 270 milioni.

“Abu Dhabi Media ha presentato all’ad di Lega, Luigi De Siervo, una proposta da circa 140 milioni di euro (che salirebbe a 180 con gli ascolti) per aggiudicarsi i diritti televisivi nell’area Medioriente-Africa, tuttora non assegnati. Il contratto avrebbe durata quinquennale per un importo annuo a salire da circa 22 a 35 milioni per un totale appunto di 142 milioni. Secondo quanto appreso da questo giornale, tuttavia, la somma minima garantita media di 28,6 milioni potrebbe aumentare significativamente in virtù di un meccanismo di condivisione dei ricavi legato al successo di pubblico della Serie A nella regione. La Lega conta in particolare di arrivare nel lustro a un incasso totale di 185 milioni, con una media di 37 milioni per anno […] La proposta contemplerebbe il pagamento di 21-22 milioni all’anno (circa 90 milioni) per ospitare quattro edizioni della Supercoppa”.