DeLa chiama Ospina, con Fabian c’è stato un incontro

Dries e Kalidou non sono i soli in bilico. «Ospina ha il contratto scaduto: ho incontrato lui e i suoi manager parlando chiaro e poi è partito. Mercoledì l’ho chiamato saperne di più, ma non mi ha risposto: è in Nazionale. Stesso discorso per Fabian: ho incontrato lui e i suoi agenti facendo una proposta e mi hanno chiesto quindici giorni per darmi una risposta: non sono ancora passati. Nessuno vuole mandare via nessuno, ma nessuno vuol fare follie». Il presidente, per la verità, svela anche un altro incontro: «Ho trattato personalmente con il manager di Bernardeschi a Montecarlo, tre settimane fa: è svincolato e gli ho chiesto cosa facesse e poi ne ho parlato con Spalletti, perché non si può prescindere dal contesto tecnico. Vedremo». Nulla da segnalare su Cavani e Vecino: «Nessun contatto».

Fonte: CdS